Napoli, il ritorno di Maksimovic: «Ci vediamo tra due settimane»

Una sosta tutta da smaltire per il Napoli di Carlo Ancelotti, che non ha brillato nell'ultima uscita contro il Torino di Walter Mazzarri. Gli azzurri si fermeranno per una settimana grazie agli impegni delle nazionali e la sosta aiuterà a superare la delusione così come gli infortuni di diversi elementi della rosa napoletana rimasti fuori fino ad oggi.



Tra questi sicuramente Nikola Maksimovic che, dopo il problema di elongazione al muscolo della coscia avvertito nel match contro il Brescia, sta lavorando per rientrare quanto prima. E il rientro l'ha annunciato direttamente dal suo account Instagram: «Ci vediamo tra due settimane» ha annunciato il centrale serbo ai tifosi sui social, con una foto che ritrae il San Paolo pronto ad ospitare Napoli-Verona, prossimo turno di Serie A.



