Maksimovic, elongazione al bicipite, Manolas: affaticamento muscolare

Non doveva essere del match, ma ha stretto i denti, poi è uscito dal campo in barella. Per Nikola Maksimovic non è stata una settimana felice, e ora il Napoli dovrà capire quali sono le condizioni del centrale serbo in vista delle prossime partite.



«Maksimovic è stato sottoposto ad esami medici che hanno rilevato una sospetta elongazione del bicipite femorale destro», scrive il club azzurro dal proprio sito ufficiale. Lieve affaticamento muscolare, invece, per Kostas Manolas, anch’egli uscito anzitempo dal campo.



