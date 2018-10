Weekend di pausa per il Napoli, qualche ora di relax mentre le nazionali prendono la scena. Pausa anche per Nikola Maksimovic, una delle belle sorprese di questo inizio di stagione azzurra ma ancora lontano dalla convocazione con la Serbia. Il difensore napoletano ne ha dunque approfittato per un fine settimana di riposo tra le bellezze di Capri.



Non solo relax, sole e mare, però, perché Maksimovic - che a Capri ha incrociato anche il patron azzurro Aurelio De Laurentiis - ha approfittato della fuga sull’Isola Azzurra per fare visita all’ASD Anacapri, nota società calcistica di Capri che aveva ospitato in passato anche altri elementi della rosa napoletana. Il serbo ha salutato tutti i giovani calciatori presenti sul campo accolto dal presidente Cuomo, concedendo foto e autografi a bambini e adulti del club che aveva annunciato la sua presenza per assistere al match tra Anacapri e Sparta San Gennaro.

