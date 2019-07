Napoli, il terzino Malcuit si diverte giocando da portiere

di Roberto Ventre

Inviato a Dimaro Folgarida



Malcuit a fine allenamento si diverte da portiere. Il francese di schiera tra i pali e si esibisce in splendide parate in tuffo mostrando doti anche da numero uno. Il terzino ha cominciato con grande allegria il ritiro, per lui la seconda stagione in maglia azzurra: fa parte del gruppo dei riconfermati e si giocherà il posto con il neoacquisto Di Lorenzo. Durante l'allenamento ha subito un colpo alla caviglia, niente di particolare e infatti ha subito ripreso. Per il tipo di calcio di Ancelotti la spinta dei terzini sulla fasca è fondamentale.

