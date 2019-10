Malcuit: «Col Torino è fondamentale, Mertens merita di superare Diego»

«Inter-Juventus? Non mi interessa molto, per me la partita importante è quella contro il Torino». Kevin Malcuit è chiaro ai microfoni di Sky Sport, il Napoli deve pensare a sé stesso prima di poter guardare con curiosità a quello che accadrà a San Siro. «Saranno tre punti in paio fondamentali, sappiamo quanto forte sia il Torino. Tocca a noi fare il nostro lavoro, contano i tre punti e non come finirà tra Inter e Juventus».



«Insigne è il nostro capitano, è importante che torni a trasmetterci la sua gioia. Dobbiamo appoggiarci a lui, anche questo è il suo ruolo», ha continuato il terzino parlando del calciatore napoletano. «Ancelotti sa di poter contare su di me, con lui ho un buon rapporto. Le decisioni finali sono le sue e quello che decide per la squadra va bene. Con Hysaj e Di Lorenzo ho un buon rapporto». Un legame speciale con Dries Mertens. «È un grande amico, una grande persona e ovviamente un gran calciatore. Pensa sempre alla squadra, mi auguro che possa superare presto il record di Diego Maradona».



Ma che obiettivi ha questo Napoli? «Può combattere e giocarsela in ogni competizione», risponde Malcuit. «Siamo una grande squadra, con un grande allenatore. Giocheremo alla grande tutte le competizioni. Lo scorso anno siamo arrivati secondi, quest’anno l’obiettivo è essere competitivi ovunque.

