Commentando un post di Anna Trieste, la compagna di Kevin Malcuit, Ashley Rose, dopo lo sfogo di ieri su Instagram, ha specificato di non avercela coi napoletani ma solo con alcuni imbecilli, specificando alcune cose:



«Non parlo bene la vostra lingua e potrei essere stato male espresso. Ho specificato "non tutti per fortuna" perché intendevo che non eri del tutto simile. Ogni volta che Kevin pubblica una foto di noi, deve disattivare i commenti così tanti insulti. Non ho insultato tutti i napoletani perché la maggior parte è gentile e accogliente e li ringrazio. Ma il commento razzista "kevin merita di meglio di un nero" che ricevo in DM, e altri insulti quando una pagina pubblica una mia foto, è inaccettabile. non capirai mai qualcosa che non vivi. Grazie Anna per avermi capito».

