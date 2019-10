Malcuit, prima volta in Nazionale: sì alla chiamata del Marocco

È nato in Francia, ma in casa ha sempre respirato sapori d'Africa e di quel Marocco lasciato a forza. Kevin Malcuit non aspetta la Francia, almeno per ora, e accetta la chiamata del CT Vahid Halilhodzic per il Marocco che ha svelato oggi le convocazioni.



Per il terzino azzurro si tratta della prima volta in nazionale ad oltre 28 anni, il giusto riconoscimento a quanto fatto nell'ultimo anno anche con la maglia del Napoli. Il calciatore ha aspettato invano la Francia, ma la speranza di vestire Blues potrebbe anche non finire: con il Marocco, infatti, Malcuit giocherà contro Libia e Gabon solo in amichevole. Questo significherebbe poter anche accettare una chiamata dalla Francia qualora arrivasse nei prossimi mesi.

