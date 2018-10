Malcuit scherza coi tifosi e promette «Fare i capelli blu? Ci penserò»

Arrivato la scorsa estate, Kevin Malcuit è subito entrato nel cuore dei tifosi. Il terzino francese che ha già debuttato con la maglia azzurra, si è fatto sin da subito apprezzare dai napoletani nelle prime uscite, simpatico anche per la particolare capigliatura che si porta dietro. I capelli color platino, infatti, sono un particolare non da poco, un segno di riconoscimento chiaro.



Nelle ultime settimane, tante erano state le manifestazioni d'affetto per lo stesso Malcuit, molto presente anche sui social. Qualche tifoso gli aveva quindi consigliato di trasformare il color oro dei capelli in un blu che possa rifarsi ai colori cari al Napoli e lui ha risposto direttamente su Instagram con un sorriso: «Ci penserò», la promessa tra le risate del francese.







