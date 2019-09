Manolas avverte: «Non dovevamo tenere ancora in gara il Brescia»

«La vittoria l'abbiamo meritata ma bisogna essere più spietati sotto rete». Kostas Manolas, a segno contro il Brescia, ha commenta così il match di oggi del San Paolo. «Quando non siamo riusciti a segnare il terzo gol, abbiamo tenuto il Brescia ancora in partita. E quello è un errore».



«Dopo può capitare che nel calcio le gare si complichino, però siamo stati bravi a non cedere», ha continuato il greco, al secondo gol stagionale. «Sono contento del gol, ma soprattutto dei 3 punti. Stiamo lavorando per arrivare al massimo della condizione e ho grande fiducia nel valore del nostro gruppo».

