Sorpresa, Manolas resta a Napoli: niente derby Italia-Grecia a Roma

Kostas Manolas non è stato convocato dalla Grecia. Il difensore del Napoli è stato escluso dal ct John van't Schip in vista delle sfide valide per la qualificazione a Euro 2020, nelle quali la nazionale greca dovrà affrontare l'Italia prima e la Bosnia poi. Il difensore azzurro, dunque, arrivato a Napoli quest'estate, dovrà guardare dalla tv la sfida che per lui è quasi un derby tra il paese in cui è cresciuto e quello in cui è diventato famoso.



Una notizia di certo positiva per il Napoli dopo le ultime settimane. Manolas, infatti, aveva avuto più di un fastidio fisico nelle ultime settimane e invece ora potrà restare a casa a lavorare durante la sosta in vista delle prossime partite. Il campionato si fermerà dopo il match di domenica prossima a Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA