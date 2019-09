Manolas, esordio vincente: «In campo sempre per vincere»

«Siamo una grande squadra, andiamo sempre in campo per vincere anche contro i campioni d’Europa come il Liverpool». Kostas Manolas bagna al meglio il suo esordio Champions con la maglia del Napoli. Gli azzurri tengono immacolata la porta e battono i campioni d'europa. «In casa nostra vogliamo sempre conquistare i tre punti. Abbiamo in rosa alcuni calciatori come Koulibaly che sono tra i migliori al mondo, il nostro obiettivo è passare questo turno Champions e stasera abbiamo fatto una grande gara. Dobbiamo ancora trovare l’equilibrio giusto, ma stiamo crescendo giornata dopo giornata. Il Liverpool è una squadra che segna a tutti e stasera non ci sono riusciti», ha detto a Kiss Kiss.



