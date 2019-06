Manolas al Napoli, ora è ufficiale: ADL paga la clausola di 36 milioni

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Roma ha reso noto che Kostas Manolas è stato ceduto a titolo definitivo al Napoli di Ancelotti. Ecco il testo integrale.



Manolas ceduto a titolo definitivo al Napoli.

Ciao Kostas, grazie per questi 5 anni in giallorosso 👋#ASRoma pic.twitter.com/FdJvBX6LbE — AS Roma (@OfficialASRoma) 30 giugno 2019

«L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Napoli l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Kostas Manolas. Il calciatore greco si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 36 milioni di euro. Manolas, arrivato nella Capitale nell’estate del 2014, ha totalizzato in giallorosso 206 presenze segnando 8 reti. Il Club augura a Kostas le migliori fortune per il futuro».

