di Pasquale Guardascione

Diego Armando Maradona ieri sera ha incontrato e abbracciato il nipotino Diego Matias, nato il primo aprile scorso, in un albergo di Roma. Il Pibe de oro ieri sera è stato l'ospite d'eccezione del programma Amici su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. E' entrato insieme alla conduttrice accolto da un applauso scrosciante da parte del pubblico. Standing ovation per lui che ha sostenuto i ragazzi delle squadre bianche e blu durante l'intera puntata del talent dell'ammiraglia Mediaset.



Maradona ha conosciuto il primo nipote maschio che porta il suo stesso nome e lo ha tenuto in braccio e baciato per tutto il tempo che è stato insieme al figlio Diego Junior e alla moglie Nunzia Pennino. "Sono molto felice per mio figlio e per il padre", ha dichiarato Cristiana Sinagra, madre di Diego Junior.

