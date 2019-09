Maradona, l'amichevole col Napoli L'agente: «Ne parlerò con ADL»

Il nuovo incarico al Gimnasia con un occhio anche al Napoli. Diego Armando Maradona deve risollevare le sorti dei “Lobos” in Argentina, ma dal Sudamerica già rimbalzano le voci di una amichevole all’orizzonte tra il nuovo club di Diego e gli azzurri di Carlo Ancelotti. «Sono stato dieci giorni con Maradona ed ho incontrato anche il presidente del Gimnasia, sarebbe felice di giocare un’amichevole con il Napoli». A parlarne a Radio Marte è stato Stefano Ceci, amico ed agente del Pibe. «Ho promesso di parlarne con De Laurentiis. Sarò a Napoli tra una settimana, quindi chiamerò o vedrò il presidente e gli porterò la richiesta del Gimnasia».



«Maradona non ha visto Napoli-Cagliari, ha saputo da me della sconfitta perché ogni volta a fine partita gli mando un messaggio per informarlo del risultato del Napoli», ha continuato poi Ceci. «Al Gimnasia la Plata la situazione non è rosea: la squadra è ultima in classifica, ma appena aprirà il mercato, il club rinforzerà la squadra anche perché mancano troppi giocatori».

