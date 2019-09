Napoli, Maradona tifoso speciale: ​«Felice per il record di Mertens»

Stefano Ceci, amico ed agente di Diego Armando Maradona, è tornato a parlare della probabile amichevole tra il Napoli e il Gimnasia - squadra attualmente allenata dal Pibe de oro - ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Sta benissimo in Argentina, ma presto tornerà in Italia», ha annunciato. «Tra i vari incontri di lavoro, Diego dovrebbe incontrare De Laurentiis per organizzare un’amichevole tra il Gimnasia e il Napoli, come richiesto da Pellegrini, presidente della squadra argentina».



Un'amichevole che potrebbe mettere d'accordo tutti. «Sarebbe un grande omaggio a Diego, ovviamente le due squadre hanno un calendario fitto, quindi vogliamo trovare la data giusta per tutti. Già immagino che spettacolo sarebbe», ha detto Ceci. «Maradona segue sempre il calcio di tutto il mondo, il Napoli ovviamente ha un'attenzione particolare, peccato non sia riuscita a vincere negli ultimi anni. Se Mertens lo supera nella classifica dei goleador sarà contento, ha sempre detto di Dries che era un fenomeno».

