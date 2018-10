Un brutto spavento per Diego Armando Maradona. L'ex Pibe de Oro, oggi allenatore dei Dorados de Sinaloa in Messico, ha avuto qualche problema di troppo prima di una sessione di allenamento della sua nuova squadra. Diego, infatti, si era presentato in campo quasi impossibilitato a camminare e sostenuto dal suo vice Luis Islas per evitare conseguenze peggiori.



Il motivo di tutto ciò? L'artrosi che ha colpito le ginocchia dell'argentino, un problema già riscontrato più volte negli scorsi mesi e che gli aveva impedito anche precedentemente di essere in campo. «Il gran capo si è fermato nell'attesa che passino i suoi problemi fisici, ma siamo in buone mani con Islas», ha spiegato il club con un tweet dal suo account ufficiale.





