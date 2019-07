«Maradona portava doni agli orfani di Pompei e offerte alla Madonna»

di Susy Malafronte

Gli orfani di Pompei, la fede per la Madonna del Rosario, Maradona e il segreto taciuto per 30 anni. È la bella storia che ha come protagonista il più grande campione nella storia del calcio mondiale: Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro, oltre ad essere un grande campione sui campi di calcio, è anche un grande campione di solidarietà e lo ha dimostrato con i regali che portava personalmente agli orfani di Pompei. Ha confessare il segreto è stato il massaggiatore Salvatore Carmando, raccontando il gesto di Maradona rimasto sconosciuto per 30 anni in uno speciale su Sky Sport di Matteo Marani dedicato all'arrivo di Diego a Napoli. Lo storico massaggiatore della società e amico di Maradona ha svelato che il campione - nei suoi sette anni di permanenza a Napoli - ha avuto una particolare attenzione per Pompei e gli orfani accolti presso il Santuario. Carmando ha raccontato che Maradona ogni Natale si recava dagli orfanelli di Pompei per regalargli dei giochi e faceva donazioni alla struttura.

