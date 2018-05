Maradona: «Un giorno parlerò con De Laurentiis, saluto Sarri un signore che mi diede una lezione d'umiltà»

di Pasquale Guardascione

Un messaggio dove racconta degli anni trascorsi ad allenarsi al Centro "Paradiso" di Soccavo e dove saluta nella parte finale il trainer azzurro Maurizio Sarri e lancia un messaggio al presidente De Laurentiis. Diego Armando Maradona lo ha fatto in queste ore alla vigilia della sfida degli azzurri contro il Torino sulla propria pagina ufficiale di Facebook. "Vorrei spiegare per bene la questione del centro sportivo del Napoli, a Soccavo - scrive El Pibe de Oro -. L'Inter e il Milan avevano campi in erba sintetica per allenarsi con la pioggia e la neve, mentre noi usavamo sempre lo stesso campo, che era praticamente di cemento. Chiedemmo alla Puma gli scarpini più imbottiti che avevano, per non romperci i tendini di Achille. Io stesso mettevo della gommapiuma sotto i talloni. Eppure, quando chiedemmo alla società una palestra coperta, ci fu risposto di no, che costava troppo. La palestra del Milan era enorme e aveva persino una piscina riscaldata. Noi invece avevamo una vasca idromassaggio che funzionava a intermittenza. Perché all'epoca una palestra si sarebbe potuta fare quasi gratis, in cambio di pubblicità". Traspare delusione nelle parole scritte da Maradona sul proprio profilo social. Amarezza che sposta ad oggi nella parte finale di questo campionato degli azzurri dove lancia come detto un messaggio a De Laurentiis ed elogia Sarri. "Per questo mi arrabbio quando il Napoli perde, perché potrebbe fare ancora di più - scrive El Pibe de Oro -. Sono certo che un giorno mi siederò a parlare con l'attuale presidente, De Laurentiis. E ne approfitto per salutare l'attuale allenatore, Maurizio Sarri, un Signore che mi diede una lezione di umiltà quando ebbi da ridire su di lui e sul suo operato: la famiglia Maradona gliene sarà per sempre grata".

