Si chiamerà semplicemente «Diego Maradona» il documentario in uscita nelle sale inglesi il prossimo 14 giugno e incentrato sulla vita dell'ex campione argentino del Napoli. Una attesa importante per un documentario molto atteso che ripercorrerà le vicende di Maradona negli anni più importanti della carriera in campo e fuori. Il film sarà diretto da Asif Kapadia, già autore di documentari premiati come «Senna» e «Amy» dedicati alle vite del pilota brasiliano e della cantante inglese.



Arrivato a Napoli nel luglio del 1984, Maradona trascinò la squadra azzurra alla vittoria del suo primo titolo italiano nel 1987, atteso da più di sessant’anni. Portò la squadra a competere per anni prima con la Juventus e poi col Milan di Sacchi, vincendo anche una Coppa UEFA nel 1989 e riconquistando lo scudetto nel 1990. Vicende che portarono l'argentino a diventare una vera e propria divinità per la gente di Napoli.



Il primo trailer di «Diego Maradona» è stato condiviso in rete nelle ultime ore ed è incentrato soprattutto sulla prima uscita pubblica napoletana del fuoriclasse, mostrando uno stadio San Paolo da subito in visibilio e una sala stampa affollatissima di reporter e fotografi frementi per il suo arrivo. Il film sarà presentato fuori concorso al prossimo festival di Cannes, per poi uscire nelle sale nel corso dell’estate. Anche Diego ha voluto aumentare l'attesa dei suoi fan, condividendo sui social le prime immagini del film.







© RIPRODUZIONE RISERVATA