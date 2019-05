Mario Rui, l'agente in Portogallo: «Felice di andare al Benfica»

Il futuro di Mario Rui sempre più lontano dall'azzurro del Napoli. Il terzino portoghese non ha chiuso la stagione a Bologna, impegnato con la nazionale del suo paese, ma in pratica sembra aver già salutato la città che l'ha ospitato nelle ultime due stagioni. Su di lui diversi club di Serie A, ma anche qualche opzione all'estero, come svelato dall'agente Giuffredi.



«Sarebbe molto felice di tornare in Portogallo, c'è questa volontà da parte sua di tornare al Benfica, ne sarebbe entusiasta», ha detto l'agente del calciatore ai microfoni di Radio TSF. «Al momento non ci sono trattative già imbastite, ma è un calciatore importante e negli ultimi anni lo ha dimostrato. Su di lui ci sono gli occhi di diverse squadre, ma tornare al Benfica sarebbe il suo sogno», ha chiarito Giuffredi. Il terzino, prima di arrivare in Italia, era passato proprio da Lisbona nella stagione 2009-10.

