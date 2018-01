Mario Rui: «Dispiace uscire così, ma Sarri può contare su tutto il gruppo»

di Gennaro Arpaia

«Ci fa malissimo uscire così, era un nostro obiettivo e volevamo arrivare fino in fondo. Ora l’importante è alzare la testa e pensare subito a sabato e alla prossima partita». Mario Rui mostra tutto il dispiacere azzurro alle telecamere Rai nel post partita con l’Atalanta. «Non credo ci siano due Napoli diversi tra titolari e riserve. Oggi non abbiamo dato il meglio, è vero, ma bisogna anche fare i complimenti all’Atalanta che ha fatto benissimo».



«Sarri può puntare su tutti. Con l’Udinese avevamo fatto bene con tanti calciatori impegnati di meno» ha continuato il portoghese. «Io mi sento bene fisicamente, già da un po’ gioco per tutti i novanta minuti. Mi manca ancora qualcosina, ma cercherò di essere al massimo il più presto possibile. Ghoulam? Lo vedo ogni giorno e lo aspettiamo presto. Stava facendo benissimo, era tra i migliori in Europa ed è normale aver sentito la sua mancanza. Ma abbiamo continuato a fare bene anche senza di lui».

