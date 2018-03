Mario Rui, dal Napoli al Portogallo: «E spero di essere al Mondiale»

L’infortunio di Fabio Coentrap gli ha spalancato le porte della nazionale, ora Mario Rui vuole tenersi stretto il sogno Portogallo e cullare la speranza di poter difendere i colori del suo Paese anche la prossima estate. «Sono felice di essere qui, è un orgoglio per me», le parole del portoghese riportate dal ritiro della nazionale.



«Sapevo che sarebbe stato difficile, ora non mi resta che lavorare al meglio, spero di poter essere al Mondiale la prossima estate», ha aggiunto il terzino azzurro. E proprio il Napoli può essere la strada migliore per conquistarsi la Russia. «Se sono qui è grazie a quanto fatto in questi mesi con il mio club, devo continuare a fare bene».





