Ancelotti studia la partenza sprint: in campionato si comincerà subito con Fiorentina e Juventus in trasferta e il tecnico punta ad avere un Napoli già pronto. Ecco perché l'amichevole di stasera contro il Marsiglia, secondo test internazionale dopo quello trionfale contro il Liverpool, riveste una particolare importanza come indicatore dello stato attuale di forma del gruppo. Al Velodrome sarà per tanti motivi una partita vera, a cominciare dal fatto che l'Om festeggia proprio oggi i 120 anni del club (il calcio d'inizio verrà battuto da Boghossian, ex centrocampista di Napoli e Marsiglia): sono previsti 50mila spettatori e in più c'è grande rivalità con il Napoli, tanto è vero che è stata vietata la trasferta ai tifosi azzurri dopo gli scontri che si verificarono nel 2013 in occasione delle due sfide di Champions League. Zielinski out per la febbre, Ancelotti sceglie Fabian e Elmas



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam; Elmas, Fabian; Callejon, Mertens, Insigne, Milik.



OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Sakai, Kamara, Caleta-Car, Amavi; Sanson, Strootman, Chabrolle; Sarr, Radonjic, Payet. ALL.: Villas-Boas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA