Marsiglia-Napoli, no ai tifosi ospiti Trasferta vietata ai napoletani

Il prossimo 4 agosto il Napoli affronterà il Marsiglia in trasferta per la seconda delle grandi amichevoli estive previste, ma lo farà senza tifosi. Questa la decisione comunicata questa mattina dal club azzurro sul sito ufficiale della società.



«Su disposizione della Prefettura marsigliese e seguente decisione dell'Olympique Marsiglia, non sarà posto in vendita nessun biglietto per tifosi azzurri in occasione dell'amichevole Marsiglia-Napoli in programma il 4 agosto all'Orange Velodrome», si legge dal comunicato ufficiale.



