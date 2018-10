Insigne fa godere un'intera città: «Vittoria meritata, ora il Sassuolo»

«Abbiamo messo in campo tutto, facendo una grandissima prestazione. Volevamo questa vittoria ad ogni costo». Lorenzo Insigne non nasconde l'emozione, il suo gol nel finale di Napoli-Liverpool ha regalato agli azzurri il trionfo e il primato nel gironcino Champions. «Siamo riusciti a portare a casa questa gara, ce la godremo ma per poco. Da domani testa al Sassuolo, un'altra gara difficile».



«Sapevamo di essere capitati in un girone difficile, ma volevamo dire la nostra con tutte», ha continuato il napoletano a Sky Sport. «Il gol mi fa piacere, ma io penso solo a fare bene e a vincere, non è importante chi segna. Il mister sta cambiando tanto, noi stiamo seguendo le sue idee e vogliamo far felici questi tifosi che ci sono sempre accanto».

