Torino, il rammarico di Mazzarri: «Potevamo anche vincerla»

«La classifica tendo a non guardarla, forse ci mancano un paio di punti che avremmo meritato, ma per demeriti nostri». Walter Mazzarri si prende il buon punto contro il Napoli ma guarda già avanti. «Sapevamo la qualità del Napoli, della loro capacità di creare palle gol. Siamo partiti contratti per meriti loro, poi nella ripresa siamo stati noi più bravi. Meret ha fatto una grande parata, purtroppo siamo stati anche sfortunati in qualche occasione».



In campo anche l’ex del match Simone Verdi. «Nel secondo tempo potevamo segnare servendo Belotti meglio di quanto abbiamo fatto», ha commentato l’allenatore granata. «Se miglioriamo nell’ultimo passaggio possiamo fare di più. Per ora con le grandi abbiamo giocato grandi partite. Con meno frenesia oggi potevamo vincerla, ma il Napoli è una signora squadra che mette tutti sotto. Con noi hanno sofferto, se non in avvio. Inter-Juventus? Non parlo degli altri, ma la partita non la guarderò, sono ancora qui allo stadio».

