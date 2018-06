Memorial Nuzzo, festa dello sport: il Napoli di Musella sbanca Marano

Dodici squadre per duecento bambini. Una festa dello sport al Nuovo Grillo di Marano per la quarta edizione del Memorial Davide Nuzzo, torneo organizzato dalla Blue Devils di Luigi Santoro, riservato alla categoria esordienti (2006) al quale hanno partecipato Napoli, Pescara, Salernitana, Monteruscello, Real Casarea, Real Pimonte, Virtus Ercolano, Città di Cardito le squadre del progetto Valencia Italia del presidente Giulio Longo affiliate alla società spagnola (Blue Devils, Belsito Posillipo, Academy Turris, Sporting Club San Giorgio). Dopo una semifinale tiratissima (4-3 al Pescara) alla fine il successo è andato al Napoli di Domenico Musella, capocannoniere (14 gol) e miglior giocatore del torneo. La formazione azzurra ha battuto in finale 4-0 il Real Casarea.



Sebastiani del Pescara premiato miglior portiere, il Real Pimonte ha ricevuto il premio Fair Play, a Raffaele Palladino ex Juve e Genoa oggi allo Spezia l'onore del calcio di inizio del torneo. «Ragazzi - ha detto rivolgendosi ai piccoli calciatori - ricordate innanzitutto che il calcio è un gioco e poi che di pari passo c'è la scuola importante come la vostra passione». Presente alla tre giorni la famiglia dello sfortunato ragazzo della Blue Devils Napoli, vittima di un pirata della strada: il padre Antonio, ex Casertana, la mamma Carmen, e la sorella di Davide, Manuela. «Grazie alla vostra presenza - hanno detto i genitori - il sogno di Davide continua a vivere».

