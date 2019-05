Nuovi rumors dall’Inghilterra: Napoli su Clyne, pronti 16 milioni

Era uno dei prospetti più interessanti del calcio inglese, ma non sempre è riuscito a rispettare le aspettative sul suo conto. Così Nathaniel Clyne ha dovuto cambiare aria sei mesi fa per ritrovarsi e l’ha fatto al Bournemouth, giocando da protagonista la seconda parte della sua stagione. Il terzino destro ha lasciato il Liverpool ma solo in prestito, tornerà quindi da Klopp tra qualche settimana ma i Reds cercano già acquirenti per il prossimo anno.



Acquirenti che potrebbero anche arrivare dall’Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport in Inghilterra, infatti, il terzino inglese sarebbe sotto la lente d’ingrandimento del Napoli di Carlo Ancelotti, secondo obiettivo inglese in quella zona di campo visti anche gli interessamenti per Trippier.



Clyne, classe 1991 che può giocare sia a destra che a sinistra della difesa, vale per il Liverpool circa 16 milioni di euro e su di lui ci sono anche West Ham e Crystal Palace, oltre allo stesso Bournemouth che vorrebbe riconfermarlo.

