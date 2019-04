Mercato, Mbappé vale 228 milioni E nel Napoli Insigne è valutato 96

Secondo il Cies, l'osservatorio calcistico con sede in Svizzera, il giocatore con più alto valore di mercato nei cinque principali campionati europei (Serie A, Liga spagnola, Premier League, Bundesliga e League 1) è Kylian Mbappè, il 20enne giocatore del Paris Saint German, che da solo varrebbe il 26% dell'intera rosa del club parigino. Il valore stimato dall'osservatorio ammonterebbe, infatti, a 228 milioni di euro. Per quanto riguarda la classifica del nostro campionato, il primato è affidato al centroavanti della Juventus Paulo Dybala, con un valore di 142 milioni di euro, il 15% del totale della squadra bianconera, in seconda posizione ci sarebbe Cristiano Ronaldo con 125 milioni. Per il Napoli il giocatore valutato meglio è Lorenzo Insigne. Il napoletano vale 96 milioni e anch'esso il 15% dell'intera rosa partenopea. A completare il podio a squadre c'è l'attaccante ed ex capitano dell'Inter di Luciano Spalletti Mauro Icardi: il suo valore di mercato, stimato a 74 milioni, equivale al 13% della sua squadra.

