Il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, è intervenuto nel corso di "Si Gonfia La Rete" e ha fatto il punto su un possibile interesse per gli azzurri Tonelli e Giaccherini per il prossimo mercato.



«Sono due giocatori che mi piacciono assolutamente, ma non so se potranno accettare la piazza di Crotone. Parlare di mercato in questo momento è prematuro».

