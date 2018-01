Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: «Perin al Napoli? Devono esserci contatti tra le società ed in questo momento non cono così avviati. Sicuramente Perin è un giocatore che piace al Napoli ed a Giuntoli. Noi vorremmo tenerlo per anni, ma sappiamo che il calcio è fatto di movimenti di mercato. Un giorno ho detto che se dovesse lasciare il Genoa mi piacerebbe vestisse la maglia del Napoli, ma è una mia considerazione personale. Credo sia dello stesso livello di tanti nomi che vengono fatti. A gennaio sicuramente non succederà nulla».

