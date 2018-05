Mercato, la tentazione azzurra è Andrè Gomes del Barcellona

di Roberto Ventre

Andrè Gomes potrebbe diventare la grande tentazione azzurra. In uscita dal Barcellona, questa al momento l’intenzione del centrocampista portoghese di grande qualità: potrebbe prospettarsi per lui anche una soluzione in prestito.

Il Napoli terrà monitorata la situazione e verificherà se ci saranno possibilità d’inserimento nel discorso comunque non semplice con un top player europeo di livello assoluto.

Il primo obiettivo resta il portiere, c’è da sostituire Reina che giocherà nel Milan. Rui Patricio è l’opzione da sempre più calda per il Napoli, ancora di più adesso tenendo presente la situazione caotica nel club portoghese. Decisamente più complicato arrivare a Leno, il portiere tedesco del Bayer Leverkusen, portiere seguito già l’estate scorsa dal club azzurro e a Perin del Genoa, sul quale sta spingendo forte anche la Juventus che ha già avuto il gradimento dal portiere della nazionale: c’è però ancora da raggiungere l’accordo economico tra i due club. Il ds Giuntoli deve prendere anche un altroportiere visto l’addio di Rafael a scadenza di contratto, resterà invece Sepe ancora sotto contratto ma impiegato quest’anno solo una volta in campionato e in due partite di coppa Italia.

