Zidane apre la strada a Sarri: Conte verso Madrid, effetto domino

di Bruno Majorano

Nello studio della genetica umana sono stati individuati a catalogati due tipi di cromosomi: X e Y. Nello studio della genetica calcistica, poi, se è stato individuato un terzo ZZ. Inconfondibile, certo, e caratterizzato da una qualità. Anzi dalla qualità. Si tratta del Dna calcistico di Zinedine Zidane, uno che quando si parla di pallone non perde mai occasione per dimostrare di essere un fuoriclasse assoluto, dentro e fuori dal campo.



L'addio alla panchina del Real Madrid a meno di una settimana dalla conquista della terza Champions di fila, infatti, rientra di diritto nell'ambito dei capolavori calcistici. Se fosse un gesto atletico, infatti, lo si dovrebbe senza dubbio paragonare a quella mezza rovesciata con la quale spedì alle spalle di Hans Jorg Butt il pallone del game, set and match nella finale di Champions alzata nel 2002 da giocatore del Real Madrid. Un capolavoro quello, un capolavoro questo. Perché lasciare la panchina dei blancos fresco fresco di conquista di un record (le tre Champions di fila) destinato a rimanere a lungo nella storia del club e del calcio mondiale, è stato un colpo di quelli che lasciano tutti a bocca aperta. Non se lo aspettava nessuno, nemmeno i suoi fedelissimi dello spogliatoio, ed è anche per questo che il presidente Florentino Perez si è trovato letteralmente spiazzato.



