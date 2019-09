Meret, l'agente: ha segnato un gol «Il Napoli fa un lavoro straordinario»

La prima in Champions, quella che non si scorda mai. Alex Meret colleziona il primo gettone nell'Europa che conta e il giorno dopo è ancora più dolce. «Quello di Alex è un esordio in Champions che tutti sognano, battendo il Liverpool e risultando anche decisivo per la vittoria. Il primo gol lo ha segnato lui, perché senza quella parata gli inglesi sarebbero andati in vantaggio e oggi parleremo di una partita differente», ha detto il suo agente Federico Pastorello.



«Ha grandissime capacità di concentrazione, questo fa si che sia uno dei portiere più forti in Europa e nel Mondo. Lo dimostra il fatto che ogni volta che viene chiamato in causa risponde sempre in modo importante», ha continuato a Kiss Kiss. «Il Napoli ha fatto un lavoro incredibile, potrebbe incassare centinaia di milioni di euro vendendo solo pochi elementi eppure decide di tenerli per raggiungere traguardi sempre più importanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA