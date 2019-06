Meret applaude la giovane Italia: «Siamo un grandissimo gruppo»

«Siamo riusciti a ribaltarla, è stato un risultato importantissimo». Alex Meret non era riuscito ad evitare lo straordinario gol di Ceballos in apertura di match contro la Spagna, ma l'Italia è stata brava a stravolgere l'andamento della gara e a portare a casa la prima partita dell'Europeo Under 21. «Abbiamo la consapevolezza di essere un grandissimo gruppo, si è visto in campo ed è fondamentale. Tutti ci sacrifichiamo per i compagni, ora pensiamo alla prossima, cancelliamo subito questa vittoria e pensiamo a vincere la seconda».



Il portiere del Napoli, titolare ieri sera, fa gli applausi ai suoi compagni. «Siamo stati bravissimi a reagire anche grazie al pubblico: ci ha sostenuto e ci ha fatto tirar fuori quello che avevamo», ha continuato in mixed. «Non ho visto Fabián, è uscito all’intervallo, ma l’ho incontrato prima della gara e gli ho augurato buona fortuna, ci sentiremo nei prossimi giorni», ha detto il calciatore azzurro sul compagno di club uscito all'intervallo.

