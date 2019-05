Meret, cena a Pozzuoli con l'agente Prima il sushi e poi la Champions

Serata di relax per Alex Meret che ha incontrato ieri il suo agente Federico Pastorello in città. L'occasione giusta per incontrarsi dopo un po' e per una chiacchierata a cena. Il portiere azzurro ha scelto un locale di sushi a Pozzuoli e i due si sono anche divertiti a vedere la gara delle semifinali di Champions in programma tra il Tottenham e l'Ajax.



A pubblicare la foto sui social è stato proprio Pastorello, che ha condiviso lo scatto con Meret con i propri followers: «Sushi e poi Champions League» il messaggio dell'agente.





