Meret e la speranza per il futuro: «Siamo delusi, ma la difesa era ok»

Ha salvato il risultato in due occasioni, meritando così per molti la palma di miugliore in campo a Genk. «Siamo un po’ delusi stasera, non abbiamo fatto una grandissima partita pur creando tanto e centrando tre pali». Alex Meret tira le orecchie al Napoli, incapace di vincere a Genk. «Non abbiamo concretizzato le nostre occasioni, ma non facciamo drammi e pensiamo a domenica, al Torino».



«Anche oggi abbiamo avuto alti e bassi, il Genk ha messo in campo tutto quello che aveva. È una squadra attrezzata», ha detto a Sky Sport. «Sono felice della mia prestazione e di quella di tutta la difesa, non abbiamo concesso alcuna grande occasione. Siamo stati concentrati e abbiamo fatto bene».

