Napoli, finalmente Meret! È guarito, Ancelotti lo aspetta

«Alex Meret è stato sottoposto a una visita di controllo con tac dal chirurgo che lo ha operato, il quale ha dichiarato che il giocatore è guarito e può riprendere completamente la sua attività agonistica», è con questo Tweet dal profilo ufficiale del Napoli che il club azzurro annuncia la piena e perfetta guarigione del portiere che si era infortunato al primo allenamento in azzurro quando la squadra era ancora a Dimaro. Ora, però, sembra che Meret sia davvero pronto a ritrovare il suo posto nella porta del Napoli. In questi giorni sarà a disposizione di Ancelotti per mettersi alla prova e dimostrare di meritare una maglia da titolare quanto prima.





