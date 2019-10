Napoli, tutta la delusione di Meret: «Ma dietro siamo stati solidi»

Grande protagonista con l'ennesima parata salva risultato. Alex Meret esce ancora una volta dal campo da migliore in campo. «Ho fatto una buona parata a fine primo tempo, il tiro era angolato ma ero in traiettoria. Peccato, perché abbiamo concesso solo questo, la fase difensiva è stata ottima». Ma il Napoli recrimina. «Non abbiamo creato troppo stasera, ma non va bene questo pareggio».



«Giocando ogni tre giorni da un mese forse un po' di stanchezza si fa sentire. Nel secondo tempo siamo calati, ma dietro abbiamo mantenuto solidità», ha aggiunto Meret. «Inter-Juventus? Il pareggio sarebbe il risultato migliore stasera, ma credo che il Napoli debba pensare solo a se stesso e alle prossime partite».

