Meret riprende in mano il Napoli «E se arriva qualcuno dal mercato»

Il ritiro di Dimaro, questa volta, l'ha vissuto pienamente, senza intoppi come era accaduto un anno fa dopo lo sfortunato infortunio. «Abbiamo lavorato tanto e bene fin qui, siamo stanchi ma credo sia normale ora. I risultati arriveranno, stiamo seguendo le indicazioni di Ancelotti, nelle prossime amichevoli daremo il massimo per prepararci al meglio». Alex Meret, dopo le delusioni in nazionale Under 21, vuole prendersi il Napoli. «Voglio essere titolare, come vorrebbero tutti, lavoro per farmi trovare pronto e spero di stare bene fisicamente per avere continuità, è la cosa più importante».



Davanti a lui una coppia tutta nuova con Koulibaly e Manolas. «Sono tra le migliori coppie d’Europa, è un vantaggio da sfruttare per noi. Dobbiamo lavorare ogni singolo giorno per migliorarci, abbiamo un anno di esperienza in più con questo progetto tecnico, sappiamo cosa vuole Ancelotti», ha continuato il portiere azzurro che dal ritiro ha parlato alle Tv. «Proveremo a vincere sempre, senza guardare agli altri. Gioco più offensivo? Sarò più alto anche io per evitare contropiede, ma bisogna fare sempre attenzione. I portieri sono sempre più coinvolti oggi, ci siamo allenati tanto per giocare con la difesa».



«C’è grande entusiasmo qui Dimaro, come lo scorso anno e a noi fa bene. Speriamo di vedere tanti tifosi al San Paolo durante tutta la stagione per darci il loro aiuto. Anche noi vogliamo vincere come loro, dobbiamo restare uniti senza mollare mai». E sul mercato: «Sono tutti grandissimi nomi quelli accostati al Napoli questa estate. Siamo già una squadra forte, ma se arriverà qualcuno saremo felici di accoglierlo sperando possa darci una mano a vincere».

