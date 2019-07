Mertens e Milik in gruppo oggi test con il Benevento

di Roberto Ventre

DIMARO FOLGARIDA Milik, Mertens, Zielinski, Mario Rui, Hysaj e il brasilano Vinicius, gli ultimi sei azzurri arrivato in ritiro, subito in gruppo per le prime partitine in famiglia. L'attaccante belga è quello che cattura più di tutti le attenzioni dei tifosi napoletani, oltre mille, in tribuna per l'allenamento della mattina. Il difensore greco Manolas, il secondo colpo del mercato azzurro dopo quello di Di Lorenzo, svolgerà in giornata le visite mediche a Villa Stuart a Roma e poi arriverà in tarda serata qui all'hotel Rosatti in ritiro. E in tarda serata arriverà anche Lorenzo Insigne. Oggi pomeriggio (ore 17.30) la prima amichevole contro il Benevento, Ancelotti potrà fare le prime verifiche del nuovo Napoli. Questa la probabile formazione iniziale: Karnezis; Di Lorenzo, Maksimovic, Chriches, Ghoulam; Callejon, Palmiero, Rog, Younes; Verdi, Tutino.

