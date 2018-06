Mertens accoglie lo staff â€‹del Napoli nel ritiro del Belgio

Una foto che non avrebbe neanche bisogno di essere commentata. Dries Mertens circondato dallo staff del Napoli, ma tutti indossano la maglia del Belgio. «Portiamo anche Napoli in Belgio, grazie ragazzi per essere venuti», scrive Dries sul suo profilo Instagram per accompagnare lo scatto nel quale tutto il gruppo sorride e si diverte alla grande.

Quella del Napoli, infatti, è un po' una seconda famiglia per il belga che non perde mai l'occasione per far ricambiare il tanto affetto ricevuto dal mondo azzurro.





