Mertens, un gol per la storia: «Ora voglio raggiungere Hamsik»

Lo aveva annunciato anche Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida contro la Roma: «Mertens sta facendo benissimo alla squadra, il futuro lo vedo con lui». E Dries ci ha messo poco a rispondere al suo allenatore: un gol importante quello messo a segno oggi all’Olimpico, non solo perché ha messo in discesa la strada azzurra nella Capitale, ma anche e soprattutto perché per il belga è la rete numero 103 con la maglia del Napoli.



«Penso che abbiamo meritato la vittoria, peccato per le occasioni sprecate all'inizio. Siamo rientrati bene nella ripresa, abbiamo fatto il gioco che volevamo», ha detto il belga a Sky. «È un passo in avanti per noi, non pensiamo a Londra ancora. Dobbiamo crescere anche per l'anno prossimo e quello che verrà. Record di gol? È una soddisfazione, mi fa molto piacere raggiungere giocatori così importanti nella classifica dei gol azzurri. Voglio continuare così, non è ancora finita. L'obiettivo è raggiungere Marek. Il ginocchio? Mi sono scontrato con Kolarov e mi faceva un po' male, ma ora sto bene».Nella classifica all time dei marcatori azzurri, dunque, il belga raggiunge Vojak ed entra di diritto e con prepotenza nella Top 5 assoluta, ad un solo gol di distanza da Cavani. Quello all’Olimpico è anche il gol numero 78 in Serie A: Mertens raggiunge così il Matador nella graduatoria dei gol azzurri in campionato.

