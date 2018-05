Mertens: «Ancelotti mi ha chiamato, ma ora penso solo al Mondiale»

Nel ritiro del Belgio Dries Mertens ha ricevuto una telefonata molto speciale: «Ancelotti mi ha chiamato ma non ho parlato molto con lui. Sembra essere un uomo amichevole, ma gli ho detto che ora ho la testa solo al Mondiale».



Dries Mertens si sta preparando al Mondiale in Russia con il Belgio e oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa della sua nazione. «È stata una stagione dura, abbiamo ottenuto 91 punti eppure non siamo diventati campioni, cosa che non è mai successa in Italia. Anche per questo ha fatto male. Mi sono riposato una settimana e ora penso alla Coppa del Mondo».



Poi una battuta su Inter-Juve e sulla lotta scudetto: «Abbiamo seguito la partita in hotel e quando l'Inter era in vantaggio eravamo euforici. Poi abbiamo ricevuto un colpo al morale. Ma non penso che abbiamo perso il titolo lì. Se avessimo finito il campionato con 96 punti, la Juve ne avrebbe fatti 98. I giocatori della Juve sono più forti di noi mentalmente. Abbiamo una squadra giovane e dobbiamo imparare dai nostri errori. Una cosa è certa: non guarderò più le partite in diretta alla tv».



Mertens ora punta ad una maglia da titolare con il Belgio. «Certo che voglio giocare, ma so anche che è importante che tutto il gruppo sia unito. Per vincere il Mondiale c'è bisogno che ci sia innanzitutto un grande gruppo. C'è bisogno che vincanot tutti. Devo sacrificarmi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA