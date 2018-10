Mertens, prima chef poi dj alla festa di Decibel Bellini: «Sei da sposare»

Una serata libera per tutti, anche per Dries Mertens, grande protagonista dell'ultima vittoria azzurra contro il Liverpool al San Paolo. L'attaccante belga si è ritrovato ieri sera alla festa di compleanno di Decibel Bellini, noto speaker dello Stadio San Paolo e punto di riferimento per il tifo napoletano, e ha mostrato alcune qualità ben lontane dal campo di calcio.



Il belga si è prima dilettato in cucina, «Sei un uomo da sposare» gli ripetevano Bellini e Toto Sorbillo, altro grande amico dell'attaccante azzurro. Poi si è reinventato deejay per animare la serata degli invitati, tanto per non farsi mancare nulla.











