di Luigi Roano

La location è una spiaggia, chissà dove, l'umore è ottimo malgrado da sabato per uno di loro si inizierà a sudare. L'incontro, di quelli da ricordare soprattutto per chi se li è trovati di fronte un giorno all'improvviso. Di chi si tratta? Di Ciro Petrone alias Pisellino star del film «Gomorra» e Dries Mertens campionissimo del Napoli. Esilarante il duetto che ne viene fuori. Petrone si mette davanti alla telecamera di un telefonino e dice: «Ma lo sai che il vero Ciruzzo sono io?» A chi si rivolge? A Mertens. A questo punto compare il belga-napoletano che gli replica: «No, il vero Ciruzzo sono io, fratè!». Le immagini sono di Napolimagazine. com

