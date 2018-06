Simone Verdi è stato il primo regalo di De Laurentiis a Carlo Ancelotti, che ora attende nuovi rinforzi e la conferma dei migliori giocatori del Napoli. Tra questi Dries Mertens, che aveva una clausola in scadenza allo scoccare della mezzanotte di oggi. Nessuno l'ha esercitata. L'unica squadra a pensarci seriamente era stata il Psg. Un pensiero, inoltre, l'aveva fatto anche l'Atletico Madrid, ma per il momento Mertens resta a Napoli. Chi vorrà acquistare l'attaccante dovrà trattare con gli azzurri.



Passando ai nuovi acquisti: il colpo di fulmine è scoccato nei 180' di un'estate fa. Napoli-Nizza e Nizza-Napoli, andata e ritorno dei preliminari di Champions. Durante quelle due partite Cristiano Giuntoli è rimasto rapito dalle qualità di Jean Seri, centrocampista ventunenne ivoriano che quest'anno ha collezionato la bellezza di 43 presenze con la squadra francese. Di mestiere fa il classico mediano, uno di quelli che si piazzano al centro del centrocampo, dirige l'orchestra e rompe le trame avversarie, ecco perché quello di Seri è diventato un profilo che piace molto in casa Napoli.



Quello di Seri è uno dei profili presi in considerazione dal Napoli per sostituire Jorginho (destinato al Manchester City). In alternativa all'ivoriano, però, Giuntoli continua a sondare altre piste come quella di Dembelè - nei giorni scorso c'è stato anche un incontro con gli agenti del giocatore - ma il Tottenham sembra intenzionato a cederlo in Cina dove le offerte economiche sono più allettanti. Saltato l'obiettivo Torreira (destinato ad accasarsi all'Arsenal), restano sempre aperte le piste che portano a Fabian Ruiz e a Paredes. Per lo spagnolo c'è da pagare una clausola da 30 milioni di euro, mentre per l'ex romanista c'è da trattare con lo Zenit, che pure si è detto disponibile a sedersi al tavolo con il Napoli. Resta sempre aperta la questione portiere con Areaola e Sirigu in pole per il ruolo di erede di Reina, e Leno che invece si allontana alla luce della clausola di 28 milioni che il Napoli non sembra intenzionato a versare nelle casse del Bayer Leverkusen.



