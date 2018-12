Mertens, gli ex azzurri e Gomorra: tutti in difesa di Kalidou Koulibaly

Il brutto episodio di razzismo arrivato ieri sera a San Siro contro Kalidou Koulibaly non cambierà né fermerà il calcio italiano, ma sottolinea un problema ormai imperante nel primo sport del Paese. La reazione del centrale franco-senegalese è stata nervosa in campo, ma fuori dal terreno di gioco in molti si sono stretti attorno al difensore napoletano.







Il primo è stato Ghoulam, amico fraterno di Koulibaly: «Fa male ascoltare versi razzisti rivolti a un fratello» scrive su Instagram. «Tutto il resto è secondario. Resta soltanto tanta amarezza». E ancora su Instagram messaggi di vicinanza da tutto il gruppo azzurro. Malcuit, Hamsik o anche Boateng, gli ex compagni Inler, Sepe e Tonelli, tutti sono accanto a Kalidou. «Ti amo, fratello» gli scrive anche Dries Mertens.







Non soltanto il mondo del calcio, però, perché in campo per Koulibaly sono scesi anche personaggi distanti dal pallone. Migliaia di commenti di utenti in rete a difesa dell’azzurro, tra cui spicca anche il cuore di Salvatore Esposito, attore di Genny in Gomorra e napoletano di nascita, molto vicino alla squadra azzurra ed ai suoi campioni.





