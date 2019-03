Mertens fa festa, il papà assicura: «No Cina, vuole restare a Napoli»

«Non penso che la Cina sia un'opzione per lui. Dries è innamorato della città, ha tanti amici, non può fare a meno del caffè del mitico Starace per cui al momento non si parla di una sua cessione». Così Herman Mertens, papà dell'attaccante belga, ha parlato ai microfoni di Radio Marte. «Non parliamo molto del suo futuro perché credo sia una questione molto soggettiva e la lascio a lui. Ma ha un contratto col Napoli valido fino al 2020 e vuole onorarlo. Poi, negli ultimi anni potrà andare a giocare altrove, ma secondo me il suo desiderio è restare almeno un'altra stagione, almeno fino alla scadenza del contratto».



Il ritorno al gol contro l'Udinese e la voglia di sentirsi ancora importante. «Che bella serata quella di ieri, oggi il sole splende anche in Belgio», ha continuato il papà. «Non l'ho sentito perchè ieri abbiamo fatto tardi con degli amici, la mamma di Dries però prima della gara gli ha mandato un messaggio, una sorta di in bocca al lupo che ha portato bene». Le cose però sembrano cambiare. «Non è una questione di ruolo o di posizione, nelle ultime 3 partite ho visto Dries correre meglio e forse ha capito pure come giocare in questo nuovo sistema al fianco di Milik. Si è adattato al calcio di Ancelotti».



Nel frattempo, l'attaccante belga ha esultato anche in rete per il ritorno al gol di ieri sera. «L'attesa è stata dura. Non esiste un sentimento migliore» ha scritto ai fan Mertens, che ha ricondiviso una foto in cui fa festa dopo il gol del poker all'Udinese.





