di Massimo Zivelli

Il ricco campionato cinese oppure quello d'oltremanica nelle fila di una squadra prestigiosa come il Manchester United? O, chissà, la permanenza nella sua amata Napoli? Dopo le indicrezioni degli ultimi giorni è probabile che anche nella sua brevissima vacanza a Ischia, Dries Mertens sfrutti i momenti di relax fra una piscina termale ed un massaggio tonificante per prendere una decisione e disegnare il proprio futuro e soprattutto i costi del suo futuro ingaggio.



Il centrattacco del Napoli è sbarcato nel primo pomeriggio di oggi a Ischia e come sua prima mossa sull'isola verde, ha noleggiato una Mini Moke di colore bianco per andarsene in giro come un normale turista. Niente taxi, Mertens si è messo direttamente alla guida dell'automezzo preso a noleggio, che qualche ora più tardi è stato avvistato fermo alla baia di cartaromana, dove probabilmente il giocatore del Napoli ha preso una camera d'albergo. Potrebbe essere allo Strand Delfini di Lino Buono che Mertens trascorrerà la notte, nella tranquillità della baia che si affaccia direttamente sul Castello Aragonese e sugli scogli di Sant'Anna. A raggiungerlo anche la moglie Kat che ha postato una foto dell'isola su Instagram.

